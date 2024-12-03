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Нижегородцам объявили о закрытии автобусного маршрута Т-3

Общественный транспорт ходил от улицы Долгополова до автовокзала в Щербинках-2.

Нижегородский маршрут Т-3, связывающий улицу Долгополова и автовокзал в Щербинках, закроют с 4 декабря. Такое решение было принято в связи с тем, что у перевозчика закончился срок действия разрешительных документов на работу. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Также стало известно, что с завтрашнего дня у автобусов А-29, следующих от остановки «Красное Сормово» до автовокзала в Щербинках, появятся еще две остановки. Одна из них расположится у входа в подземный тоннель ж/д вокзала «Нижний Новгород» (у «Царского павильона»), вторая — на выезде на метромост со стороны улицы Литвинова (у цветочного павильона на улице Вокзальной, 27).

Кроме того, Алёна Чернышова рассказала о результатах проверки работы автобусов маршрута А-86 «ЗКПД-4 — Автовокзал “Щербинки”. Выяснилось, что не все транспортные средства перевозчика подключены к информационной системе навигации. Также не все заявленные рейсы были выполнены, а в автобусах, вышедших на линию, не всегда объявляли остановки. За нарушения перевозчика оштрафуют.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде переименовали три автобусных маршрута.