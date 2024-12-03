Нижегородцам объявили о закрытии автобусного маршрута Т-3

Также стало известно, что с завтрашнего дня у автобусов А-29, следующих от остановки «Красное Сормово» до автовокзала в Щербинках, появятся еще две остановки. Одна из них расположится у входа в подземный тоннель ж/д вокзала «Нижний Новгород» (у «Царского павильона»), вторая — на выезде на метромост со стороны улицы Литвинова (у цветочного павильона на улице Вокзальной, 27).