Умер Александр Чеботаев, один из основателей мотодвижения в Петербурге

Сегодня, 3 декабря, стало известно о кончине Александра Чеботаева, одного из основателей мотодвижения в Петербурге, которого чаще всего с любовью называли Папа Алекс. Его на стало в возрасте 67 лет. Печальную новость сообщили в группе «Мотосолидарность» во «ВКонтакте».
— После продолжительной болезни 29 ноября из жизни ушел Папа Алекс. Он крепко держался, сопротивлялся недугу, он был одним из тех крепких, настоящих, поколение которых мы запомним навсегда. Спасибо всем, кто поддержал Алекса в трудное для него время. Уверен, что ваша помощь придала ему сил и помогла еще хоть на время подышать воздухом и посмотреть на мир, — говорится в сообщении.
Прощание состоится завтра, 4 декабря, в Центральном зале крематория, расположенного в дома 12А на Шафировском проспекте. Церемония начнется в 14:45.
Ранее SPB.KP.RU сообщил еще одну печальную новость — в возрасте 91 года умерла Вера Карпова, сыгравшая роль старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании». Она была легендой театра Комедии имени Акимова, которому отдала 67 лет своей жизни.