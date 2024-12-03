Умер Александр Чеботаев, один из основателей мотодвижения в Петербурге

— После продолжительной болезни 29 ноября из жизни ушел Папа Алекс. Он крепко держался, сопротивлялся недугу, он был одним из тех крепких, настоящих, поколение которых мы запомним навсегда. Спасибо всем, кто поддержал Алекса в трудное для него время. Уверен, что ваша помощь придала ему сил и помогла еще хоть на время подышать воздухом и посмотреть на мир, — говорится в сообщении.