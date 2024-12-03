Жители Москвы и Подмосковья предпочитают искать работу по знакомству

В ходе наблюдения Мосстат выяснил, что, несмотря на новые информационные возможности, появившиеся в последние годы, жители региона чаще всего продолжают искать работу, обращаясь к знакомым и родственникам. К этому способу прибегли 84,3% москвичей и 89,6% жителей Подмосковья, нуждавшихся в трудоустройстве.
На втором месте у граждан, ищущих работу, просмотр и размещение объявлений на сайтах в интернете: этим способом воспользовались 68,4% столичных соискателей и 35,2% подмосковных.
Объявления в печатных СМИ и специализированных изданиях с вакансиями просматривали 13,4% москвичей и 30,3% жителей Подмосковья.
Выяснилось также, что жители Московской области достаточно активно просматривают и размещают объявления о работе в социальных сетях: это делали 20,4% трудоустраивавшихся жителей региона. А вот в Москве этот способ популярен меньше: к нему прибегли лишь 5,4%.
Зато столичные жители при поиске работы часто обращаются непосредственно к работодателю: так поступили 44,9% здешних соискателей. В Подмосковье же — лишь 10,9%.
Одной из причин, объясняющих разницу в способах поиска работы жителями столицы и области, является то, что подавляющее число москвичей работают и ищут работу в своем городе. В то время как многие жители Подмосковья ездят на работу из области в Москву и, соответственно, ареал их поисков — шире, а доступность работодателя — меньше.
Поиском работы или подработки в исследуемый период занимались 5,3% москвичей и 7,8% жителей Московской области.
При этом на момент поиска не имели работы 73,1% соискателей-москвичей и 33,3% жителей Подмосковья. Некоторые соискатели имели работу, но искали другую: в Москве таких оказалось 14,6%, а в области — 19,9%.
Были и такие, кто работу менять не собирался, но хотел найти дополнительную подработку. В столице таких оказалось 12,3%, а в Московской области — 46,8%.