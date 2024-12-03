Жители Москвы и Подмосковья предпочитают искать работу по знакомству

Одной из причин, объясняющих разницу в способах поиска работы жителями столицы и области, является то, что подавляющее число москвичей работают и ищут работу в своем городе. В то время как многие жители Подмосковья ездят на работу из области в Москву и, соответственно, ареал их поисков — шире, а доступность работодателя — меньше.