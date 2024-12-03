В Казахстане запустили два пилотных проекта по защите детей от буллинга

«Они рассчитаны защитить наших детей от буллинга, поэтому KiVa принята на основе международного опыта, в частности Финляндии. За 10 лет смогла в Финляндии снизить уровень буллинга в данной стране, поэтому мы рассмотрели его тоже внедрение, чтобы сравнить с казахстанским проектом, кто из них больше будет давать результативности. Пока проекты только введены, поэтому говорить о результатах пока еще рано. По завершении пилотов можно озвучить все результаты данных проектов», — уточнил Гани Бейсембаев.