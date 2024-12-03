В Казахстане запустили два пилотных проекта по защите детей от буллинга. Об этом сегодня в ходе заседания правительства, докладывая о развитии сельских школ, сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Как вам известно, в 2022 году был принят закон о буллинге, поэтому данный закон дальше начал развиваться. Был принят ряд нормативных правовых актов и планов по защите детей от буллинга. На сегодняшний день работает два проекта, кроме KiVa (программа, разработанная в Университете Турку в Финляндии по предотвращению и уменьшению травли в школах — прим. Авт.) еще и казахстанский проект, который разработал наш подведомственный институт “Өркен”, он называется “Дос болайық”, — отметил он.
Он подчеркнул, что оба проекта внедряются в школах в пилотном режиме, после просмотра результатов данных двух проектов будет принято решение о масштабировании.
«Они рассчитаны защитить наших детей от буллинга, поэтому KiVa принята на основе международного опыта, в частности Финляндии. За 10 лет смогла в Финляндии снизить уровень буллинга в данной стране, поэтому мы рассмотрели его тоже внедрение, чтобы сравнить с казахстанским проектом, кто из них больше будет давать результативности. Пока проекты только введены, поэтому говорить о результатах пока еще рано. По завершении пилотов можно озвучить все результаты данных проектов», — уточнил Гани Бейсембаев.
Он подчеркнул, что специально для этих целей средства не выделялись. Внедрением KiVa занимаются Назарбаев интеллектуальные школы, а «Дос болайық» — за счет средств института «Өркен».
«Конечно, мы работаем в двух направлениях. Первое — это снижение буллинга, а второе, во всех школах сейчас усиливается воспитательная работа. Мы считаем, это тоже будет положительно влиять на целом микроклимат школы, в каждом регионе нашей страны», — резюмировал министр.