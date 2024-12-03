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Башкирские гаишники задержали пьяного 17-летнего угонщика

В Башкирии пьяный 17-летний угнал машину и поехал кататься с другом.
Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии гаишники задержали пьяного несовершеннолетнего. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение от человека, который ехал за нетрезвым водителем ВАЗ-2115. На первом километре дороги Чишмы — Нижние Термы нарушителя задержали. Им оказался 17-летний парень, вместе с ним был еще один несовершеннолетний. В ходе разбирательства сотрудники дорожной полиции получили сообщение об угоне этой самой «пятнашки».

В разговоре с сотрудниками ГАИ молодой человек пояснил, что взял машину покататься у своего знакомого, у которого они с приятелем отмечали день рождения. Медсвидетельствование угонщика показало наличие спиртного в выдыхаемом воздухе, за это на него оформили административный материал.

На место ЧП вызвали следственно-оперативную группу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.

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