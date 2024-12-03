Башкирские гаишники задержали пьяного 17-летнего угонщика

В разговоре с сотрудниками ГАИ молодой человек пояснил, что взял машину покататься у своего знакомого, у которого они с приятелем отмечали день рождения. Медсвидетельствование угонщика показало наличие спиртного в выдыхаемом воздухе, за это на него оформили административный материал.