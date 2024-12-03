Что можно и нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, когда говорят «Введенье пришло — зиму привело»

В Беларуси православные верующие 4 декабря 2024 года отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Дата у указанного праздника является неизменной. Кроме того, есть сразу несколько его названий. К примеру, праздник молодой семьи. Также существует название Ворота зимы, Введение, Ввезение.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, история.
В основе праздника, который в 2024 году выпал на период Рождественского поста, лежит церковное предание. Оно говорит о введении во храм Девы Марии для служения Богу. Предание рассказывает о том, что родители Богородицы до самой старости были бездетны. В момент, когда они попросили у Господа о рождении ребенка, родители дали обет, касающийся того, что если ребенок родится, то он будет служить Богу. Так, в возрасте трех лет Деву Марию ввели в Иерусалимский храм.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, традиции.
В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы верующие посещают церковь. После храма принято собираться вместе с родными и близкими. Как правило, на стол ставили постные блюда, однако допускалось употребление рыбы и небольшое количество красного вина. Также существовала традиция угощать крестников сладостями, дарить подарки.
Кроме того, на указанный праздник устраивались ярмарки. А еще было принято кататься на санках с горок. Интересно, что в некоторых регионах Беларуси на праздник Введения было принято говорит так: «Введенье пришло — зиму привело». Считалось, что морозная погода указывала на то, что все зимние праздники окажутся такими.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, что нельзя делать.
Не следует проводить генеральную уборку, заниматься бытовыми делами. Запрещено ругаться. Также не допускается обсуждать других людей. В указанный праздник не рекомендуется давать деньги в долг. Предки верили, что это может спровоцировать финансовые трудности. Под запретом пышные застолья. Считается, что это может привести к неприятностям в семье.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, что можно делать.
По традиции, на указанный праздник ходили в церковь, а затем звали родных и близких в гости за праздничный стол. Допускается употребление рыбы и небольшого количества красного вина. Интересно, что в день Введения во храм Пресвятой Богородицы устраивались ярмарки, а также катания на санках с горок.
Введение во храм Пресвятой Богородицы, народные приметы.
Согласно приметам, морозная и снежная погода 4 декабря говорит про теплую зиму. В том случае, если много снега, то ждали снежную и морозную зиму. А вот мороз на данный праздник предвещает жаркое и засушливое лето.
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