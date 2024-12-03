Что можно и нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, когда говорят «Введенье пришло — зиму привело»

В основе праздника, который в 2024 году выпал на период Рождественского поста, лежит церковное предание. Оно говорит о введении во храм Девы Марии для служения Богу. Предание рассказывает о том, что родители Богородицы до самой старости были бездетны. В момент, когда они попросили у Господа о рождении ребенка, родители дали обет, касающийся того, что если ребенок родится, то он будет служить Богу. Так, в возрасте трех лет Деву Марию ввели в Иерусалимский храм.