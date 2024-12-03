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Минстройархитектуры сказало, как получить арендное жилье в Беларуси

Минстройархитектуры Беларуси уточнило, кто и как может получить арендное жилье.

Источник: Комсомольская правда

Минстройархитектуры сказало, как получить арендное жилье в Беларуси. Подробности в эфире Первого информационного телеканала сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, пишет БелТА.

Он пояснил, что необходимо быть нуждающимся в улучшении жилищных условий, заметив, что подобное дает первоочередное право.

— Однако номинально любой желающий при наличии в райисполкоме свободной арендной квартиры может претендовать на нее, — заявил министр архитектуры и строительства.

По словам Пархамовича, есть 11 категорий белорусов, которые имеют внеочередное право на получение арендного жилья. Он пояснил, что райисполком при наличии свободной арендной жилищной площади, показывает ее на своих ресурсах, а затем в течение определенного времени собирает заявления всех претендующих на нее и, исходя из категорийности, предоставляет ее тем или иным гражданам.

— В первую очередь внеочередникам, потом нуждающимся в улучшении жилусловий, а после всем желающим.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы белорусы чаще строили жилье в деревнях.

Ранее глава государства назначил министром культуры актера и депутата Руслана Чернецкого.

Кроме того, президент Беларуси указал на колоссальную недоработку правительства Беларуси.