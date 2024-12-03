Минстройархитектуры сказало, как получить арендное жилье в Беларуси

По словам Пархамовича, есть 11 категорий белорусов, которые имеют внеочередное право на получение арендного жилья. Он пояснил, что райисполком при наличии свободной арендной жилищной площади, показывает ее на своих ресурсах, а затем в течение определенного времени собирает заявления всех претендующих на нее и, исходя из категорийности, предоставляет ее тем или иным гражданам.