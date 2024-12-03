Минстройархитектуры сказало, как получить арендное жилье в Беларуси. Подробности в эфире Первого информационного телеканала сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, пишет БелТА.
Он пояснил, что необходимо быть нуждающимся в улучшении жилищных условий, заметив, что подобное дает первоочередное право.
— Однако номинально любой желающий при наличии в райисполкоме свободной арендной квартиры может претендовать на нее, — заявил министр архитектуры и строительства.
По словам Пархамовича, есть 11 категорий белорусов, которые имеют внеочередное право на получение арендного жилья. Он пояснил, что райисполком при наличии свободной арендной жилищной площади, показывает ее на своих ресурсах, а затем в течение определенного времени собирает заявления всех претендующих на нее и, исходя из категорийности, предоставляет ее тем или иным гражданам.
— В первую очередь внеочередникам, потом нуждающимся в улучшении жилусловий, а после всем желающим.
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