Остановки для автобусов и электробусов установили на площади Свободы

Остановки разместили в самом начале улицы Варварской у дома № 44 и в специальном кармане на самой площади Свободы.
Напомним, через новую дорогу через площадь Свободы проходят 6 маршрутов общественного транспорта, следующих в разные части города. Среди них — Э-17, Э-9, А-3, А-61, А-91 и Т-70. Теперь автобусы и электробусы следуют на площадь Минина, минуя улицы Белинского, Ковалихинскую и Минина.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что с 1 декабря изменятся маршруты электробусов Э‑9 и Э‑17.