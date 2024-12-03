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Остановки для автобусов и электробусов установили на площади Свободы

Остановочные пункты для автобусов и электробусов установили на площади Свободы в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях нового метрополитена.

Источник: Нижегородская правда

Остановки разместили в самом начале улицы Варварской у дома № 44 и в специальном кармане на самой площади Свободы.

Напомним, через новую дорогу через площадь Свободы проходят 6 маршрутов общественного транспорта, следующих в разные части города. Среди них — Э-17, Э-9, А-3, А-61, А-91 и Т-70. Теперь автобусы и электробусы следуют на площадь Минина, минуя улицы Белинского, Ковалихинскую и Минина.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что с 1 декабря изменятся маршруты электробусов Э‑9 и Э‑17.