Остановки для автобусов и электробусов установили на площади Свободы

Напомним, через новую дорогу через площадь Свободы проходят 6 маршрутов общественного транспорта, следующих в разные части города. Среди них — Э-17, Э-9, А-3, А-61, А-91 и Т-70. Теперь автобусы и электробусы следуют на площадь Минина, минуя улицы Белинского, Ковалихинскую и Минина.