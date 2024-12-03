За нелегальным производством алкоголя в России начнут следить из космоса

«Нелегальные производства алкогольной продукции — это не тихие кустарщики-самогонщики. Бутлегеры прекрасно понимают, на какие риски они идут, и понятно, что выжимают из производства максимум. Дополнение индикаторов рисков мониторингом тепловых выбросов — это еще одно основание для проверки законсервированного производства Росалкогольтабакрегулированием. Еще один важный звоночек — логистические потоки, которые ведут к закрытому производству. Оценить эффективность данных инструментов мы сможем через какой-то ощутимый временной промежуток — три месяца, полгода, год. Знаю, что некоторые специалисты данную инициативу оценивают скептически, но с учетом ограниченных возможностей надзорных органов и кадрового дефицита любые автоматизированные системы мониторинга будут в помощь в борьбе с производством нелегального алкоголя», — прокомментировал «РБК Вино» заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.