Воронежцы смогут списать пени по взносам на капремонт до 31 января

Ранее РИА «Воронеж» писало о том, что жители региона могут вернуть часть расходов на ЖКУ. Это касается тех граждан, чьи расходы на оплату «коммуналки» превышают максимально допустимую норму в семейном бюджете. При этом у заявителей не должно быть непогашенной задолженности по ЖКУ за последние три года.