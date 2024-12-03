Воронежцы смогут списать пени по взносам на капремонт до 31 января

Жители Воронежской области, имеющие задолженность по взносам на капитальный ремонт, могут избавиться от начисленных пеней. Для этого необходимо полностью погасить образовавшийся долг до 31 января. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Фонда капремонта (ФКР). Акция «Заплати долги — спишем пени!» стартовала 1 декабря.
— Начисленные пени могут составлять несколько тысяч и даже десятки тысяч рублей — в зависимости от суммы задолженности и продолжительности периода неуплаты взносов на капитальный ремонт. В течение декабря и января должники могут навсегда избавиться от долгового ярма, сэкономив для себя немалые средства, — пояснили в ФКР.
Неустойку спишут, если будут соблюдаться следующие условия:
- отсутствие в судах заявления о выдаче судебного приказа либо искового заявления о взыскании с собственника задолженности по взносам на капремонт и пеней;
- отсутствие вступившего в законную силу и неисполненного решения суда;
- погашение в полном объеме суммы просроченной задолженности с учетом начисления за текущий месяц на дату подачи заявления о списании пеней.
Погасившим долг воронежцам необходимо подать заявление в Фонд капремонта Воронежской области с приложением копий документов, подтверждающих оплату, и правоустанавливающих документов на помещение.
Документы можно подать лично по адресу: Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 18, или через электронную приемную на сайте ФКР.
Ранее РИА «Воронеж» писало о том, что жители региона могут вернуть часть расходов на ЖКУ. Это касается тех граждан, чьи расходы на оплату «коммуналки» превышают максимально допустимую норму в семейном бюджете. При этом у заявителей не должно быть непогашенной задолженности по ЖКУ за последние три года.