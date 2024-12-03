Эксперты: озера Южного Урала не выдержат увеличения туристического потока

Состояние озер Челябинской области стало одной из тем на форуме «Экология Будущего» 25 ноября в Москве. Задача мероприятия — поиск способа защитить природу и будущее людей. Высказаться пригласили три тысячи экспертов, специалистов, представителей власти, молодых людей и школьников. Какие проблемы Южного Урала привлекли внимание, рассказываем в материале chel.aif.ru.
Шокирующие данные представил аспирант Государственного аграрного университета (ГАУ) Северного Зауралья Семен Кузнецов. Он оценил состояние 30 наиболее популярных среди туристов озер Южного Урала по снимкам из космоса. В зоне внимания — такие знаковые объекты, как Тургояк, Увильды, Зюраткуль, Чебаркуль, Смолино.
Десять из тридцати водоемов с 1975 года заметно утратили глубину. Озеро Чебаркуль из-за этого уменьшилось на три квадратных километра. А озеро Алабуга потеряло без малого 1,7 квадратного километра водной глади.
«Чебаркуль за эти 50 лет как снижал свою площадь, так и увеличивал ее. Однако снижение было отмечено больше, а рост был незначительным», — добавил Семен Кузнецов.
Есть нешуточный риск, что Чебаркуль продолжит мелеть. Главные причины — изменения климата, массовый отдых жителей и туристов на берегах. Свой негативный вклад могли внести промышленные предприятия вблизи озера.
Отсутствие тревожных признаков на снимках — не гарант благополучия водоема.
«Озеро может мелеть, но если у водоема, например, крутые берега, тогда на космических снимках изменения конфигурации мы не увидим», — подчеркнул председатель Всероссийского общества охраны природы Владимир Брижанин.
Для получения по-настоящему актуальных результатов снимки нужно дополнять проверками на местах. При более широком взгляде тревогу вызывают Большой Кисегач, Малый Теренкуль, Аракуль, челябинские Смолино и Первое озеро.
«Нужно учитывать и антропогенную составляющую водного баланса: возможно, сколько-то воды из конкретного озера забирает населенный пункт», — добавил озеровед, доцент ЮУрГГПУ Сергей Захаров.
В перспективе нагрузка будет только увеличиваться.
«В последние годы на Южном Урале резко возрос туристический поток», — обратил внимание кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Александр Лагунов.
Форум «Экология Будущего» — способ обратить внимание на состояние озер и обсудить с властями методы спасения водоемов. Форум состоялся в рамках программы «Уникальные водоемы России». Она действует с 2022 года благодаря усилиями Всероссийского общества охраны природы (ВООП), издательского дома «Аргументы и факты», ПАО «ГМК “Норникель”, Госкорпорации “Росатом” и других партнеров. Содействие работе программы оказало Федеральное агентство водных ресурсов.
За 2024 год специалисты Всероссийского общества охраны природы промониторили состояние акватории Азовского моря, уделили внимание водным источникам в Ейском районе Краснодарского края и Елецком районе Липецкой области. Еще одним объектом исследования стало Колпанское озеро в Ленинградской области. Сконцентрироваться старались на небольших водоемах, которые не могут войти в федеральные проекты: великие водные артерии начинаются с небольших ручьев и речек.
«Малые водоемы болеют, и, не вылечив их, мы не вылечим и большие водоемы», — подчеркнул руководитель проекта «Экология России» Николай Терещенко.
Специалисты организовали ряд встреч и круглых столов в Иркутске, Екатеринбурге и Красноярске. В диалоге участвовали и представители власти. При совместной работе у экспертов и администраций есть шанс повлиять на состояние озер.