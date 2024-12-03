На Дону уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не выходит за пределы эпид порога

Эксперты настоятельно советуют в период распространения заболеваний соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется по возможности избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, а также регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками для кожи. При ощущении недомогания следует обратиться за консультацией к медицинским специалистам.