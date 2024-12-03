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На Дону уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не выходит за пределы эпид порога

В Ростовской области зафиксировано более 12 тысяч случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, согласно данным уроверегионального управления Роспотребнадзора.

С 26 ноября по 4 декабря уровень заболеваемости вирусными инфекциями составил 29,4 на 10 тысяч человек, что на 28% ниже установленного эпидемиологического порога. По сравнению с показателями прошлой недели, рост составил всего 0,1%.

Эксперты настоятельно советуют в период распространения заболеваний соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется по возможности избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ, а также регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками для кожи. При ощущении недомогания следует обратиться за консультацией к медицинским специалистам.

Всего в донском регионе привито от гриппа 56,4 населения.

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