Судья Верховного суда Башкирии: «Нет универсальной шкалы определения размера компенсации морального вреда»

3 декабря в нашей стране отмечается профессиональный праздник — День юриста. В преддверии этого события «КП-Уфа» поговорила с судьей Верховного суда Башкирии Денисом Яковлевым. Судья гражданской коллегии в эксклюзивном интервью рассказал, с какими сложностями и моральными дилеммами сталкивается судейский корпус, и постарался ответить на актуальные вопросы о том, как работает система правосудия.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ.
Денис Яковлев окончил Юридический институт МВД России в Уфе и с 1997 по 2004 годы работал в системе правоохранительных органов. Затем он решил пойти по стопам своего отца, занимавшего тогда пост судьи. Получилась, своего рода, профессиональная династия.
К слову, Владимир Михайлович Яковлев проработал судьей в уголовной коллегии в Верховном суде Башкирии 21 год. Ушел в почетную отставку только когда его сын после квалификационного отбора попал в высший судебный орган республики. На заслуженный отдых он ушел в звании заслуженного юриста республики.
— Денис Владимирович, вы представитель династии судей. Как ваш отец повлиял на решение стать частью судейского корпуса?
— Отец относится к моей службе очень положительно. Он сравнивает свои успехи с моими, оценивает, чего мне не хватает до его достижений. Изначально, в 1990-е годы, когда поднимался вопрос, кем я буду после окончания школы, я даже не сомневался, что пойду по его пути. А у него карьерный путь был необычный: после окончания школы пошел в Радиотехнический техникум и уже потом решил связать свою жизнь с юриспруденцией. Возможно, ему кто-то из родственников посоветовал, потому что переходить из точных наук в гуманитарные — это не так просто.
У меня похожий путь, я тоже сначала учился в Радиотехническом, а потом пошел в Юридический институт МВД России, — рассказывает Денис Яковлев.
В системе правосудия член Совета судей Башкирии Денис Яковлев уже более 20 лет.
Как поясняет судья Верховного суда Башкирии, такое понятие как династия судей — это редкость. Дело в том, что представители одной семьи не могут работать, например, в одной судебной системе, чтобы не было конфликта интересов. Проще говоря, построить карьеру в судейском корпусе, если кто-то из близких родственников еще находится на должности, можно только в другом регионе.
— Кодекс судейской этики не дает нам права накладывать на себя такую ответственность, чтобы выстраивать династии. К тому же, у нас есть особые ограничения в работе. Например, если супруга работает в прокуратуре, а муж в суде, то возникает конфликт интересов. Как у нас шутят, чтобы не было препятствий твоей карьере в суде, надо родиться сиротой и вырасти в детдоме, — рассказывает Денис Яковлев.
СЛОЖНОСТИ В РАБОТЕ.
Каждый представитель огромного юридического сообщества в нашей стране сталкивается со своими сложностями в работе. Есть непростые моменты и у судейского корпуса.
— Что вы считаете самым сложным в своей работе? За те 20 лет, что вы служите в системе правосудия, был ли у вас какой-нибудь случай из практики, который можете назвать самым тяжелым с моральной и профессиональной точки зрения?
— Если касаться конкретных дел, то при рассмотрении с моральной и профессиональной точки зрения, сложнее всего дела, связанные с нравственными и физическими страданиями. Допустим, иски о компенсации морального вреда. Предположим, попал человек в ДТП, получил увечья. Как справедливо и по закону определить данный размер? Или, скажем, погиб родственник в аварии. Как определить страдания от потери близкого человека? — задается вопросом судья Верховного суда Башкирии.
Павел КРАЙНОВ.
Как поясняет Денис Яковлев, в подобных судебных процессах всегда есть и вторая сторона. И ответчик также может просить о снисхождении, ссылаясь на финансовое положение и неумышленность своих действий, наличие грубой неосторожности самого потерпевшего.
— Нет универсальной шкалы определения морального вреда. Все индивидуально. В районном суде судья рассматривает дело достаточно долго и видит его участников. И когда к нам приходит апелляционная жалоба с просьбой о пересмотре размера компенсации морального вреда, стараемся также учитывать мотивированную позицию районного суда по данным категориям дел, — разъясняет Денис Яковлев.
ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА.
Сегодня судейский корпус сталкивается с очень большим объемом работы, так как количество дел в гражданской коллегии Верховного суда Башкирии, также как и в районных судах, достаточно большое.
— Обсуждали ли вы с коллегами по судейскому корпусу, как решить проблему такой высокой нагрузки на самих судей и аппарат суда?
— С одной стороны, такое количество обращений в суд можно объяснить высоким доверием граждан к правосудию. С другой стороны, это связано с нехваткой судей, ведь каждый год проводится анализ, сколько дел приходится на рассмотрение каждого судьи. Есть средний показатель нагрузки по Верховному суду, по городу и по районам. Возможно, это связано и с тем, что зарплата юристов в целом растет, а у сотрудников аппарата судов не так растет, как хотелось бы. Это приводит к тому, что судьи, работая с большой нагрузкой и без помощника либо секретаря, выгорают и рано уходят в отставку. Раньше такого, чтобы в 50 лет уходили, не было. Старшее поколение, наши предшественники, уходили в 60−65 лет, а кто-то и до 70 лет работал. Сейчас поколение, которое по сравнению с ними можно назвать молодежью, уходят в отставку намного раньше, — поясняет судья Денис Яковлев.
Совет судей Российской Федерации в этой связи решают проблему, как сделать привлекательной работу в судебной системе. С одной стороны это требует дополнительного финансирования, с другой — равномерного распределения судебной нагрузки, активного внедрения процедуры досудебного урегулирования спора. Чтобы до суда доходили дела только в случае, если примирение сторон в принципе невозможно.
Алексей БУЛАТОВ.
КОММЕНТАРИИ ПО ГРОМКИМ ДЕЛАМ.
В завершении беседы с судьей Верховного суда Башкирии Денисом Яковлевым, мы решили поинтересоваться, почему в системе правосудия не распространены публичные выступления судей. Проще говоря, почему после принятия того или иного решения, судьи не выходят к журналистам и не разъясняют причины принятого ими решения?
— По резонансным делам в открытых судебных заседаниях пресса активно принимает участие, журналисты присутствуют. По гражданским делам, согласно кодексу судейской этики, судья может давать такие комментарии к уже принятому решению. Это предусмотрено, но не все судьи этим пользуются. Из своей практики скажу. Когда оглашаю какое-либо решение по делу и понимаю, что сторонам, даже профессиональным юристам, оно не совсем понятно, то стараюсь четко объяснить, например, почему взыскивается та или иная сумма с конкретного лица. Делается это со ссылкой на судебную практику или норму права, — поясняет Денис Яковлев.
Как известно, в ходе рассмотрения дела судья не может его комментировать и тем более сообщать, к какому решению склоняется. В остальном же, узнать мотивацию решения или определения суда можно уже из мотивировочной части, которая публикуется на сайте судебной системы.
— Право прокомментировать почему было принято то или иное решение у судьи есть, но не все им пользуются. Все-таки пояснять ли это публично, остается на усмотрение самого судьи, — подытожил Денис Яковлев.