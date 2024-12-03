Судья Верховного суда Башкирии: «Нет универсальной шкалы определения размера компенсации морального вреда»

— С одной стороны, такое количество обращений в суд можно объяснить высоким доверием граждан к правосудию. С другой стороны, это связано с нехваткой судей, ведь каждый год проводится анализ, сколько дел приходится на рассмотрение каждого судьи. Есть средний показатель нагрузки по Верховному суду, по городу и по районам. Возможно, это связано и с тем, что зарплата юристов в целом растет, а у сотрудников аппарата судов не так растет, как хотелось бы. Это приводит к тому, что судьи, работая с большой нагрузкой и без помощника либо секретаря, выгорают и рано уходят в отставку. Раньше такого, чтобы в 50 лет уходили, не было. Старшее поколение, наши предшественники, уходили в 60−65 лет, а кто-то и до 70 лет работал. Сейчас поколение, которое по сравнению с ними можно назвать молодежью, уходят в отставку намного раньше, — поясняет судья Денис Яковлев.