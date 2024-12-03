Омский НПЗ поддержал открытие школы косморобототехники

Для занятий предприятием приобретены наборы конструкторов и выполнен ремонт помещений в ЦТТ «Мечта». Программа для детей разработана по методике Роскосмоса и включает в себя знания по физике и математике, адаптированные возрасту с 6 до 12 лет. Как комментирует первый заместитель министра образования Омской области Анатолий Полынский, чтобы дать ребенку базу знаний и выявить таланты, необходимо системно оснащать школы и учреждения дополнительного образования соответствующей инфраструктурой. «Благодаря поддержке ОНПЗ такая работа в городе ведётся уже много лет», — добавил Александр Полынский.