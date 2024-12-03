Омский НПЗ поддержал открытие школы косморобототехники

В Центре технического творчества «Мечта» открылись классы по косморобототехнике. На уроках дети получают навыки программирования, с помощью которых конструируют роботов, лунных станций, создают макеты взлетно-посадочных аэродромов. Проект поддержан Омским НПЗ и реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».
Для занятий предприятием приобретены наборы конструкторов и выполнен ремонт помещений в ЦТТ «Мечта». Программа для детей разработана по методике Роскосмоса и включает в себя знания по физике и математике, адаптированные возрасту с 6 до 12 лет. Как комментирует первый заместитель министра образования Омской области Анатолий Полынский, чтобы дать ребенку базу знаний и выявить таланты, необходимо системно оснащать школы и учреждения дополнительного образования соответствующей инфраструктурой. «Благодаря поддержке ОНПЗ такая работа в городе ведётся уже много лет», — добавил Александр Полынский.
Занятия развивают инженерные навыки школьников, помогают реализоваться в техническом творчестве, а также сделать шаг в сторону осмысленного выбора будущей профессии.
«Омский НПЗ системно создает современную инфраструктуру для всестороннего развития детей. За годы сформировался целый ряд проектов, позволяющих школьникам реализовать свой творческий потенциал и проявить себя. Благодаря программе социальных инвестиций “Родные города” и поддержке Омского НПЗ реализованы сотни социальных инициатив, и за каждой стоят неравнодушные к своему городу жители», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Классы для юных инженеров-робототехников работают в филиалах Центра технического творчества «Мечта» — в городке Нефтяников по адресу: проспект Мира, 169 Г, а также в два класса в Амурском поселке по улице Нахимова, 39 и по улице Завертяева, 30. Обучение для учащихся бесплатное.