Пропавшую на пути в Уфу 19-летнюю жительницу Ульяновской области не могут отыскать уже второй день

Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она пропала по пути из рабочего поселка Ишеевка в Уфу. Приметы пропавшей: ее рост — 170 сантиметра, у нее худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Была одета в черную куртка, черные джинсы, черные ботинки и бежевую шапку.