Пропавшую на пути в Уфу 19-летнюю жительницу Ульяновской области не могут отыскать уже второй день

Разыскивается 19-летняя Жанна Николаева из Ульяновской области. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно со вчерашнего дня, она пропала по пути из рабочего поселка Ишеевка в Уфу. Приметы пропавшей: ее рост — 170 сантиметра, у нее худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Была одета в черную куртка, черные джинсы, черные ботинки и бежевую шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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