В Калининграде благоустроили еще семь дворов

Благоустройство семи дворов завершили в Калининграде на улицах Островского, Маршала Борзова, Горького, Гайдара, Зоологической, Кирова, Разина, Красной, Красносельской и Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В частности, на Коммунистической, 59а, 59б обновили проезжую часть и тротуары, установили скамейки, урны, организовали освещение, дождевую канализацию. Для жителей организована парковка, две детские игровые площадки с резиновым покрытием.
Всего в этом году комплексно благоустраивают 11 дворовых и 15 общественных пространств в Калининграде, Янтарном, Пионерском, Гвардейском, Краснознаменском и Правдинском районах.
В следующем году приведут в порядок 42 общественные территории.