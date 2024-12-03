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В Калининграде благоустроили еще семь дворов

Работы провели по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Источник: Правительство Калининградской области

Благоустройство семи дворов завершили в Калининграде на улицах Островского, Маршала Борзова, Горького, Гайдара, Зоологической, Кирова, Разина, Красной, Красносельской и Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В частности, на Коммунистической, 59а, 59б обновили проезжую часть и тротуары, установили скамейки, урны, организовали освещение, дождевую канализацию. Для жителей организована парковка, две детские игровые площадки с резиновым покрытием.

Всего в этом году комплексно благоустраивают 11 дворовых и 15 общественных пространств в Калининграде, Янтарном, Пионерском, Гвардейском, Краснознаменском и Правдинском районах.

В следующем году приведут в порядок 42 общественные территории.

ЖКХ