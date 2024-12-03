Меры поддержки бойцам СВО и многодетным семьям расширят в Новосибирской области

— Теперь критерий нуждаемости в жилье исключается. Теперь ветеранам боевых действий, в том числе, участникам СВО и многодетным семьям, уже состоящим на учете для бесплатного получения земельного участка, для получения выплаты не потребуется подтверждение нуждаемости, — сообщила министр труда и социального развития Елена Бахарева.