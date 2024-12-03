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Меры поддержки бойцам СВО и многодетным семьям расширят в Новосибирской области

Изменения приняты 2 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области меры поддержки бойцам СВО и многодетным семьям расширят. Такие изменения приняли на заседании в правительстве региона 2 декабря.

— Теперь критерий нуждаемости в жилье исключается. Теперь ветеранам боевых действий, в том числе, участникам СВО и многодетным семьям, уже состоящим на учете для бесплатного получения земельного участка, для получения выплаты не потребуется подтверждение нуждаемости, — сообщила министр труда и социального развития Елена Бахарева.

Также эти категории новосибирцев могут получить денежную выплату, вместо жилого помещения.

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