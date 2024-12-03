Какие профессиональные праздники будут отмечать воронежцы в декабре 2024

В последний месяц года воронежцы отмечают несколько профессиональных праздников, а всего в России существует более 50 профессиональных праздников, установленных в знак признания заслуг работников. РИА «Воронеж» публикует список дат, которые будут отмечаться до конца декабря 2024 года.
- Четверг, 5 декабря — День добровольца (волонтера). Дата была установлена указом Президента РФ от 27 ноября 2017 года. Праздник также имеет международный статус и успешно отмечается во многих странах.
- Вторник, 17 декабря — День ракетных войск стратегического назначения. Впервые праздник был установлен в 1995 году указом Президента РФ. В 2006 году был перенесен из категории праздников к памятным дням.
- Пятница, 20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации. Праздник ежегодно отмечается с 1995 года. В этот день поздравления получают сотрудники органов Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, а также других специальных служб России.
- Воскресенье, 22 декабря — День энергетика. Профессиональный праздник был установлен в 1966 году. Он охватывает всех работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.
- Пятница, 27 декабря — День спасателя. Установлен указом Президента РФ в 1995 году. Дата праздника была выбрана в честь дня, когда был образован Российский корпус спасателей. Этот же день считается и днем основания МЧС России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Согласно документу, в следующем году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать — 118 дней.