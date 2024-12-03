Какие профессиональные праздники будут отмечать воронежцы в декабре 2024

В последний месяц года воронежцы отмечают несколько профессиональных праздников, а всего в России существует более 50 профессиональных праздников, установленных в знак признания заслуг работников. РИА «Воронеж» публикует список дат, которые будут отмечаться до конца декабря 2024 года.