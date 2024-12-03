Челябинских школьников будут учить собирать дроны

«Сегодня дроны чаще применяются в боевых условиях, однако в дальнейшей мирной жизни летающие роботы будут широко использоваться для нужд промышленности, МЧС, транспорта, сельского хозяйства и многих других областей науки и техники. А те ребята, кто не планирует связывать свою жизнь с беспилотниками, получают в таких лабораториях очень полезные технические знания», — заявил мэр Челябинска.