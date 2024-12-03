Челябинских школьников будут учить собирать дроны

«Сегодня дроны чаще применяются в боевых условиях, однако в дальнейшей мирной жизни летающие роботы будут широко использоваться для нужд промышленности, МЧС, транспорта, сельского хозяйства и многих других областей науки и техники. А те ребята, кто не планирует связывать свою жизнь с беспилотниками, получают в таких лабораториях очень полезные технические знания», — заявил мэр Челябинска.
Он добавил, что это уже восьмая лаборатория по сборке дронов, открытая с начала года в челябинских школах. Подобные лаборатории создаются в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о том, что выпуск беспилотников в России могут увеличить в пять раз до 2030 года. По его словам, в стране уже производят двигатели, электрические компоненты и контроллеры для БПЛА.