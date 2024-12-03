VK Fest пройдет в Петербурге 5 и 6 июля

Напомним, что ранее VK Fest в Северной столице планировали провести в другие даты — 28 и 29 июня. Но мероприятие решили перенести на следующий месяц. Кстати, в Москве фестиваль собирались провести 12 и 13 июля. Теперь же VK Fest в столице намечен на 19 и 20 июля. Площадки развернутся в парке Лужники.