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VK Fest пройдет в Петербурге 5 и 6 июля

Фестиваль будет проходить в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Один из самых ярких развлекательных фестивалей России — VK Fest — пройдет в Петербурге в 2025 году 5 и 6 июля. Площадки мероприятия развернутся в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Напомним, что ранее VK Fest в Северной столице планировали провести в другие даты — 28 и 29 июня. Но мероприятие решили перенести на следующий месяц. Кстати, в Москве фестиваль собирались провести 12 и 13 июля. Теперь же VK Fest в столице намечен на 19 и 20 июля. Площадки развернутся в парке Лужники.

— Мы решили обновить даты фестивалей в столицах, чтобы сделать VK Fest еще интереснее. Наша команда хочет обеспечить максимально насыщенную программу, показать посетителям весь масштаб и яркость мероприятия, представить лучших артистов и инфлюенсеров, — отметила руководитель фестиваля Зоя Новикова.

Всего VK Fest планируют провести в пяти городах. В каких именно и когда, пока остается в секрете.

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