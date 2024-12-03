В Воронеже молодому футболисту пересадили сердце

Операцию провели в середине ноября в Воронежской областной клинической больнице № 1. Туда поступил 34-летний воронежец с тяжелой формой сердечной недостаточности. Мужчина еще 12 лет назад попал в ВОКБ № 1: тогда у молодого футболиста прямо во время тренировки случился обширный инфаркт миокарда и ему провели стентирование артерии, а через какое-то время поставили кардиовертер-дефибриллятор, потому что степень поражения сердца была очень большой. Это устройство «запускает» сердечную деятельность при необходимости. И вот в мае 2024 года имплантированный прибор восстановил сердечный ритм, пропустив сквозь мышцу разряд тока, когда сердце остановилось.