В Воронеже молодому футболисту пересадили сердце

В Воронеже провели операцию по трансплантации сердца. Это второй случай в медицинской истории региона.
Операцию провели в середине ноября в Воронежской областной клинической больнице № 1. Туда поступил 34-летний воронежец с тяжелой формой сердечной недостаточности. Мужчина еще 12 лет назад попал в ВОКБ № 1: тогда у молодого футболиста прямо во время тренировки случился обширный инфаркт миокарда и ему провели стентирование артерии, а через какое-то время поставили кардиовертер-дефибриллятор, потому что степень поражения сердца была очень большой. Это устройство «запускает» сердечную деятельность при необходимости. И вот в мае 2024 года имплантированный прибор восстановил сердечный ритм, пропустив сквозь мышцу разряд тока, когда сердце остановилось.
После этого случая специалисты пришли к выводу, что молодому человеку нужна пересадка органа. Подходящий донор появился спустя полгода, и воронежские врачи успешно провели уникальную операцию — ортотопическую трансплантацию сердца, которая длилась около пяти часов. Это произошло в ночь с 11 на 12 ноября.
Руководил операцией главный сердечно-сосудистый хирург ЦФО, профессор Сергей Ковалев. В состав бригады входило множество специалистов: заведующий кардиохирургическим отделением № 1 Андрей Булынин, сердечно-сосудистые хирурги Андрей Булынин и Сергей Заватский, врач-перфузиолог Вячеслав Малютин, анестезиолог-реаниматолог Денис Петров, операционные медсестры Лариса Сотникова и Виктория Тарабрина.
— На третьи сутки после операции в крови мужчины были обнаружены ферменты, косвенно указывающие на нарушения в миокарде. Больному провели эндомиокардиальную биопсию и коронарографию. В донорском сердце обнаружили два сужения — стеноза. В условиях рентгенхирургической операционной установили стенты и устранили патологию, — рассказал руководитель кардиохирургического центра Сергей Ковалев. — Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.