ГПК: 6% фур от нормы оформили за сутки в литовском «Мядининкае»

2520 фур ожидают въезда в ЕС. Меньше всего фур за 24 часа проследовало в Литву через погранпереход «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог»). Его контрольные службы оформили 6% транспорта от нормы, то есть 32 из 500 авто.



Самый загруженный маршрут проходит через польский «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи»). Перед данным пунктом пропуска въезда на сопредельную территорию ожидают 1020 большегрузов. Контрольные службы погранперехода за сутки оформили 47% фур от нормы.



Перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») на въезд в ЕС фиксируется 480 грузовиков. На территорию Латвии проследовало 37% автомобилей.



За сутки перед единственным доступным для легкового транспорта польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») очередь авто увеличилась на 65 единиц. Сопредельная сторона приняла на свою территорию 35% легковушек от нормы.