Форель с листерией и сальмонеллой: Работу поставщика морепродуктов для «Токио Сити» в Петербурге остановили на 90 суток

Сегодня, 3 декабря, суд Петербурга привлек к административной ответственности за нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологических благополучия ООО «Гавань», то есть поставщика ресторана «Токио Сити», где отравились 23 посетителя в конце ноября. О подробностях сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.
— Согласно протоколу лабораторных исследований, в красной рыбе семейства лососевых обнаружили сальмонеллу и листерию. До этого ее отобрали прямо в заведении общепита. При этом в «Гавань» филе форели мороженное в вакуумной упаковке поступило от ООО «Остров Аквакультура», — рассказали в суде.
Что же касается нарушений «Гавани», то в ее работе нашли к чему справедливо придраться. Так, например, там не проводилась дезинфекция, поддоны и паллеты для хранения рыбы были повреждены, а санитарное содержание помещений призвали неудовлетворительным.
— Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток, — говорится в сообщении.
Кроме того, работу ООО «Инфинити», которое отвечает за «Токио Сити» на проспекте Сизова, также заморозили, но на более короткий срок — на 30 суток. Общество признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Напомним, ранее SPB.KP.RU поговорил с пострадавшими из-за сомнительных роллов в ресторане «Токио Сити». Тогда под капельницей оказался 21 посетитель. На происшествие немедленно отреагировали следователи и сотрудники Роспотребнадзора. Первые возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вторые — инициировали санитарно-эпидемиологическое расследование. К разбирательству также подключились сотрудники Прокуратуры по Петербургу.
Тогда представители заведения сразу же заявили, что окажут помощь всем, кто отравился. Они добавили, что до ЧП поставщик предоставил необходимые документы, которые говорили о якобы безопасности рыбы, однако на деле все оказалось далеко не так.