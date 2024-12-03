Строительство детского сада на 110 мест завершается в Черемхово

— В городе активно модернизируют соцучреждения. Недавно после капремонта открылся детский сад № 26, завершается капремонт школы № 1 и Дома культуры имени М. Горького. Кроме того, город — один из самых активных участников программы переселения, — рассказал Александр Галкин.