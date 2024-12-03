Строительство детского сада на 110 мест завершается в Черемхово

Строительство детского сада на 110 мест подходит к концу в Черемхово. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве Иркутской области, объект введут в эксплуатацию до конца 2024. Заместитель председателя правительства региона Александр Галкин ознакомился с ходом работ.
Возводить здание начали летом 2023 по госпрограмме Приангарья «Развитие образования», на работы выделили 206 миллионов рублей. На данный момент подрядчик завершает отделочные работы внутри здания.
Двухэтажный детсад состоит из нескольких блоков: медицинский, пищевой, хозяйственный. Специалисты оборудовали пять групп с игровыми комнатами, спальнями, буфетом, раздевалками и санузлами. Есть спортивный и музыкальный залы, а на прилегающей территории появились игровые площадки.
— В городе активно модернизируют соцучреждения. Недавно после капремонта открылся детский сад № 26, завершается капремонт школы № 1 и Дома культуры имени М. Горького. Кроме того, город — один из самых активных участников программы переселения, — рассказал Александр Галкин.
Также во время рабочей поездки Александр Галкин побывал в Зиме, ознакомился с ходом строительства трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект готов на 66%, подрядчик планирует закончить в 2025 году.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что транспортную развязку реконструируют на автодороге в Заларинском районе.