Mr. President, Лариса Долина и другие выступили на шоу «Легенды Ретро FM 2024»

Супершоу «Легенды Ретро FM» в этом году состоялось 29 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга и 30 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. В течение двух дней зарубежные и отечественные артисты радовали зрителей хитами 70-х, 80-х и 90-х.
На сцену в этот раз поднялись Валерий Сюткин, Лариса Долина, Лев Лещенко, Марина Хлебникова, Кай Метов, Игорь Корнелюк, «Самоцветы», Вадим Казаченко, Алиса Мон, Александр Буйнов, Наталья Сенчукова, группа «Русский размер» и специальный гость — группа REFLEX с ее бессменной солисткой Ириной Нельсон.
Патрик Жан-Батист.
«Ретро FM» Лариса Долина.
«Ретро FM» Mr. President.
«Ретро FM» Ирина Нельсон.
«Ретро FM» Валерий Сюткин.
«Ретро FM».
Компанию им составили зарубежные исполнители: испанская группа Baccara, дуэт из Франции Ottawan, легенда евродиско F.R. David. Впервые выступили на фестивале американское трио No Mercy и немецкий исполнитель Mr. President, автор хита Coco Jumbo (1996).
В предстоящие новогодние выходные в национальном эфире также выйдет телевизионная версия шоу «Легенды Ретро FM».
После выступления на фестивале Лариса Долина поделилась своим мнением по поводу использования искусственного интеллекта в музыке.