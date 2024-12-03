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Mr. President, Лариса Долина и другие выступили на шоу «Легенды Ретро FM 2024»

Супершоу «Легенды Ретро FM» в этом году состоялось 29 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга и 30 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. В течение двух дней зарубежные и отечественные артисты радовали зрителей хитами 70-х, 80-х и 90-х.

Источник: Звук

Супершоу «Легенды Ретро FM» в этом году состоялось 29 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга и 30 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. В течение двух дней зарубежные и отечественные артисты радовали зрителей хитами 70-х, 80-х и 90-х.

На сцену в этот раз поднялись Валерий Сюткин, Лариса Долина, Лев Лещенко, Марина Хлебникова, Кай Метов, Игорь Корнелюк, «Самоцветы», Вадим Казаченко, Алиса Мон, Александр Буйнов, Наталья Сенчукова, группа «Русский размер» и специальный гость — группа REFLEX с ее бессменной солисткой Ириной Нельсон.

Патрик Жан-Батист.

«Ретро FM» Лариса Долина.

«Ретро FM» Mr. President.

«Ретро FM» Ирина Нельсон.

«Ретро FM» Валерий Сюткин.

«Ретро FM».

Компанию им составили зарубежные исполнители: испанская группа Baccara, дуэт из Франции Ottawan, легенда евродиско F.R. David. Впервые выступили на фестивале американское трио No Mercy и немецкий исполнитель Mr. President, автор хита Coco Jumbo (1996).

В предстоящие новогодние выходные в национальном эфире также выйдет телевизионная версия шоу «Легенды Ретро FM».

После выступления на фестивале Лариса Долина поделилась своим мнением по поводу использования искусственного интеллекта в музыке.