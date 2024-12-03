Mr. President, Лариса Долина и другие выступили на шоу «Легенды Ретро FM 2024»

Супершоу «Легенды Ретро FM» в этом году состоялось 29 ноября в «Ледовом Дворце» Санкт-Петербурга и 30 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. В течение двух дней зарубежные и отечественные артисты радовали зрителей хитами 70-х, 80-х и 90-х.