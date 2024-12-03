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420 машин эвакуировали с улиц Воронежа за неделю

Водителям придется заплатить штраф за нарушение ПДД и компенсировать расходы на эвакуацию и хранение транспорта.

За прошедшую неделю, с 25 ноября по 1 декабря, сотрудники ГАИ эвакуировали с улиц Воронежа 420 транспортных средств за нарушения ПДД. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Часть информации о несоблюдении правил остановки и стоянки поступила в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

В частности, за несоблюдение требований дорожного знака «остановка запрещена» у дома № 1 на Университетской площади эвакуировали «Тойоту» и «Ауди».

Всем водителям, чьи машины эвакуировали, придется заплатить штраф за нарушение ПДД и компенсировать расходы на транспортировку и хранение транспорта.