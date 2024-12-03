Вечеринка, создание новогодней елки, лекция о подготовке к праздникам: что ждет казанцев в экостанции в декабре

В декабре в экостанции на набережной Казанки пройдет серия бесплатных мероприятий, ряд из них посвятят Новому году. Для горожан организуют лекцию о подготовке к праздникам, мастер-классы по созданию новогодних сувениров и эковечеринку.
Мастер-классы по созданию новогодних игрушек из битой посуды запланированы на 8 декабря. Занятия проведет художник-мозаичист Храма всех религий Варвара Савилова. Мероприятия могут посетить новички и опытные мастера. Мастер-классы пройдут в 12:00 и 13:00.
14 декабря жителей ждут на вечеринку в честь окончания экомарафона. В программе: предметный обмен от проекта «КультТорг», розыгрыш и вручение подарков участникам марафона, чаепитие и гитарник. Вход на мероприятие свободный. Подробную информацию опубликуют позже.
Лекцию о том, как экологично подготовиться к новогодним каникулам и провести их, прочитают 22 декабря. На встрече обсудят новогодние украшения, праздничное застолье, альтернативы бесполезным подаркам и упаковке. Спикером выступит автор экошколы для детей «Зеленый компас» Екатерина Карпухина. Начало — в 14:00.
29 декабря в 12:00 и 14:00 для казанцев проведут мастер-класс по созданию новогодней экоелки. Участники будут мастерить вместе с дизайнером-декоратором, активисткой сообщества «ЭкоЛогично. Зеленодольск» Альбиной Красновой.
Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться. Также по предварительной записи продолжаются мастер-классы по изготовлению сувениров из переработанных крышек.
Экостанция находится на набережной Казанки между футбольными полями экстрим-парка «УРАМ», напомнили в пресс-службе движения «ЭкоЛогично». Павильон открыт с 12:00 до 20:00 со среды по воскресенье.