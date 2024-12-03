Вирусолог Альтштейн усомнился в «боевом» предназначении коронавируса

При этом он не исключил возможность утечки коронавируса из лаборатории. «Они [в лаборатории] собирали штаммы коронавируса со всего мира. Вот когда они собрали эти штаммы, вряд ли они могли знать, что этот штамм обладает такими свойствами. Для этого его нужно было дать возможность действовать. Тогда это становится ясно, скорее всего, что если это было ускользание, то это те коллекции, которые там были. Конечно, при неосторожном обращении вирус смог выйти», — заключил Альтштейн.