Вирусолог Альтштейн усомнился в «боевом» предназначении коронавируса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Наука не располагает информацией, как создать вирус с заранее определенными свойствами, поэтому умысла применять коронавирус SARS-CoV-2 в качестве оружия не было. В то же время исключать утечку из лаборатории в результате неосторожного обращения нельзя, такое мнение выразил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Создать такой вирус с заранее определенными свойствами невозможно, потому что наука просто не располагает информацией, что нужно сделать, что нужно в вирусе изменить, чтобы он стал таким, как этот вирус. Наука этого не может. “Никакого специального умысла создать боевой вирус, который будет кого-то уничтожать, я думаю, что тут не было”, — сказал Альтштейн в ответе на вопрос о возможном умысле создания биологического оружия.
При этом он не исключил возможность утечки коронавируса из лаборатории. «Они [в лаборатории] собирали штаммы коронавируса со всего мира. Вот когда они собрали эти штаммы, вряд ли они могли знать, что этот штамм обладает такими свойствами. Для этого его нужно было дать возможность действовать. Тогда это становится ясно, скорее всего, что если это было ускользание, то это те коллекции, которые там были. Конечно, при неосторожном обращении вирус смог выйти», — заключил Альтштейн.
Ранее группа членов палаты представителей Конгресса США опубликовала доклад с версией распространения COVID-19, согласно которой заболевание начало распространяться из-за инцидента в лаборатории в китайском Ухане. С вирусом якобы проводили исследования по «добавлению ему свойств». Утверждается, что у вируса есть биологические особенности, которые не наблюдаются в природе.