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ГАИ поймала пьяного водителя маршрутки, перевозившего пассажиров из Горок в Оршу

Пьяный маршрутчик задержан гаишниками в Горках.

Источник: Комсомольская правда

В Горках правоохранители задержали нетрезвого водителя маршрутного такси, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел на днях в Горках. Сотрудники ГАИ остановили для проверки маршрутное такси «Мерседес Бенц», которым управлял 37-летний мужчина. Маршрутка ехала по маршруту «Горки-Орша».

Гаишники, общаясь с водителем, заподозрили, что мужчина нетрезв. Медосвидетельствование показало 1.12 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Нарушителю грозит крупный штраф, его также на 5 лет могут лишить водительских прав.

Тем временем маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на улице Матусевича в Минске.

Еще в Могилеве пенсионерка познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее спящей.