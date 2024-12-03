ГАИ поймала пьяного водителя маршрутки, перевозившего пассажиров из Горок в Оршу

В Горках правоохранители задержали нетрезвого водителя маршрутного такси, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Инцидент произошел на днях в Горках. Сотрудники ГАИ остановили для проверки маршрутное такси «Мерседес Бенц», которым управлял 37-летний мужчина. Маршрутка ехала по маршруту «Горки-Орша».
Гаишники, общаясь с водителем, заподозрили, что мужчина нетрезв. Медосвидетельствование показало 1.12 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Нарушителю грозит крупный штраф, его также на 5 лет могут лишить водительских прав.
Тем временем маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на улице Матусевича в Минске.
Еще в Могилеве пенсионерка познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее спящей.