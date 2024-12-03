Обнародованы тарифы на проезд по платному участку Вознесенского тракта

Стоимость проезда по новому платному участку Вознесенского тракта в Казани, соединяющему проспект Победы и трассу М-7, составит до 567 рублей. Информация о тарифах опубликована в проекте постановления правительства Татарстана, находящемся на антикоррупционной экспертизе.
Тарифы зависят от категории транспортного средства:
Легковые автомобили и транспорт высотой до 2 метров — 176 рублей;
Транспорт высотой от 2 до 2,6 метра — 265 рублей;
Транспорт высотой более 2,6 метра с двумя осями — 353 рубля;
Транспорт высотой более 2,6 метра с тремя и более осями — 567 рублей.
Протяжённость нового участка составит 7,6 километра, с тремя полосами в каждом направлении. Платная дорога спроектирована без пересечений с другими магистралями, железнодорожными путями и пешеходными дорожками. Альтернативным бесплатным маршрутом остаётся Мамадышский тракт.
Планируется, что платный режим работы трассы продлится минимум до 2048 года. Запуск движения по новому участку ожидается к концу текущего года, а первая часть тракта — от Аметьево до проспекта Победы — была открыта в прошлом году.
Ранее казанцы высказались против строительства канатной дороги «Аэромост».