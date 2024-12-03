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Обнародованы тарифы на проезд по платному участку Вознесенского тракта

Планируется, что платный режим работы трассы продлится минимум до 2048 года.

Источник: пресс-служба раиса РТ

Стоимость проезда по новому платному участку Вознесенского тракта в Казани, соединяющему проспект Победы и трассу М-7, составит до 567 рублей. Информация о тарифах опубликована в проекте постановления правительства Татарстана, находящемся на антикоррупционной экспертизе.

Тарифы зависят от категории транспортного средства:

Легковые автомобили и транспорт высотой до 2 метров — 176 рублей;

Транспорт высотой от 2 до 2,6 метра — 265 рублей;

Транспорт высотой более 2,6 метра с двумя осями — 353 рубля;

Транспорт высотой более 2,6 метра с тремя и более осями — 567 рублей.

Протяжённость нового участка составит 7,6 километра, с тремя полосами в каждом направлении. Платная дорога спроектирована без пересечений с другими магистралями, железнодорожными путями и пешеходными дорожками. Альтернативным бесплатным маршрутом остаётся Мамадышский тракт.

Планируется, что платный режим работы трассы продлится минимум до 2048 года. Запуск движения по новому участку ожидается к концу текущего года, а первая часть тракта — от Аметьево до проспекта Победы — была открыта в прошлом году.

Ранее казанцы высказались против строительства канатной дороги «Аэромост».