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В Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели больше 12 тысяч человек

В Ростовской области отмечают заболеваемость гриппом и ОРВИ, всем советуют привиться.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 25 ноября по 1 декабря 2024 года отметили более 12 тысяч случаев ОРВИ и группа. Заболеваемость при этом оказалась на 28% ниже эпидпорога, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

— Жителям региона следует поспешить с вакцинацией, это наиболее действенный способ защитить здоровье. В целом по области от гриппа привили уже 56,4% от численности населения, — рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Специалисты советуют соблюдать респираторный этикет и, по возможности, держаться в стороне от заболевших людей. Нужно тщательно мыть руки с мылом и регулярно проветривать помещения. Также всем советуют вести здоровый образ жизни, высыпаться и есть продукты богатые белками, витаминами и минеральными веществами.

При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу, это убережет от осложнений.