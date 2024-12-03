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В мэрии Уфы еще раз заявили, что готовы к зиме

Чиновники отчитались о готовности коммунальной техники и противогололедных материалов.

Источник: Агентство «Москва»

Уфа готова к понижению температуры и снегопадам. Об этом на оперативном совещании в мэрии заявил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства города Арсен Латыпов.

«Уфа готова. Все записали?» — шутливо добавил мэр города Ратмир Мавлиев, выслушав ответ Латыпова.

В зимнее время для уборки улиц будет задействовано 388 единиц техники. Подготовлено 16 тыс. тонн галита, из которых 2,5 тыс. уже использовано с начала сезона. Противогололедный материал «Бионорд» имеется в объеме 1,3 тыс. тонн, из них израсходовано 233 тонны.

Ратмир Мавлиев заявил, что Уфа многое делает для улучшения качества уборки города. Одним из главных достижений он назвал строительство снегоплавильных установок и дал поручение начать проектирование четвертого объекта.

ЖКХ