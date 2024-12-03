В мэрии Уфы еще раз заявили, что готовы к зиме

В зимнее время для уборки улиц будет задействовано 388 единиц техники. Подготовлено 16 тыс. тонн галита, из которых 2,5 тыс. уже использовано с начала сезона. Противогололедный материал «Бионорд» имеется в объеме 1,3 тыс. тонн, из них израсходовано 233 тонны.