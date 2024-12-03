Лукашенко не доволен работой академии наук и правительства по научным программам

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал правительству, что министерства фактически не участвуют в востребованных научных программах по таким направлениям как беспилотники, космос, биотехнологии.
«Как можно было допустить, что настолько востребованные, к примеру, и наиболее финансируемые государством направления, такие как беспилотники, космос, цифровые и биотехнологии, в прямом смысле отданы на откуп самой академии наук? Она сама себе заказчик, исполнитель и контролер. Как в этих сферах можно обойтись без специалистов-практиков, которые понимают, что именно нужно экономике?» — приводит слова Лукашенко на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук (НАН) агентство БелТА. По словам президента, анализ научных программ показывает, что министерства в них фактически не участвуют, их практически нет в числе заказчиков.
Лукашенко также обратил внимание на недостатки в деятельности НАН. «Без эффективной академической науки развитие страны будет проблематичным. Но с такой наукой, как у нас, мы не ускоримся и успехов не добьемся», — сказал он.
По его словам, академия наук не стала драйвером опережающего научно-технического развития страны на нынешнем этапе. «У нас критически мало прорывных научных достижений, — сказал Лукашенко. — От деятельности академии мы не видим той отдачи, на которую рассчитывали. Нет монетизации исследований и разработок академии наук. А это главный критерий оценки эффективности».
Он подчеркнул, что в противном случае встает вопрос, нужна ли стране академия наук в таком виде или лучше сконцентрироваться на отраслевой, вузовской науке. В отношении финансирования президент подчеркнул: «Будет результат — бесплатно работать никто не будет. В долгу не останемся».