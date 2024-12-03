Лукашенко не доволен работой академии наук и правительства по научным программам

«Как можно было допустить, что настолько востребованные, к примеру, и наиболее финансируемые государством направления, такие как беспилотники, космос, цифровые и биотехнологии, в прямом смысле отданы на откуп самой академии наук? Она сама себе заказчик, исполнитель и контролер. Как в этих сферах можно обойтись без специалистов-практиков, которые понимают, что именно нужно экономике?» — приводит слова Лукашенко на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук (НАН) агентство БелТА. По словам президента, анализ научных программ показывает, что министерства в них фактически не участвуют, их практически нет в числе заказчиков.