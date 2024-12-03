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В Могилеве пенсионер заплатил за одеяло в пять раз больше цены и пошел в милицию

Могилевчанин купил одеяло за 250 рублей у двух женщин и пошел в милицию.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве пенсионер купил одеяло в пять раз дороже его стоимости и обратился в милицию, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Так, к 79-летнему могилевчанину домой пришли две незнакомые женщины и уговорами убедили его купить одеяло. Пожилой мужчина заплатил 250 белорусских рублей, но потом забыл о покупке. Спустя неделю мужчина заявил в милицию, что у него пропали деньги.

Пенсионер в пять раз переплатил за одеяло. Фото: ГКСЭ.

Когда все обстоятельства выяснились, одеяло отправили на товароведческую экспертизу. И эксперты установили, что одеяло с синтетическим наполнителем изначально стоило 53 белрубля. То есть пенсионер купил одеяло у убедительных женщин в 5 раз дороже.

Милиция также установила женщин, которые уговорили могилевчанина на спонтанную покупку. Их действиям будет дана правовая оценка.

Еще в Могилеве пенсионерка познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее спящей.