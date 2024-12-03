В Могилеве пенсионер заплатил за одеяло в пять раз больше цены и пошел в милицию

В Могилеве пенсионер купил одеяло в пять раз дороже его стоимости и обратился в милицию, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Так, к 79-летнему могилевчанину домой пришли две незнакомые женщины и уговорами убедили его купить одеяло. Пожилой мужчина заплатил 250 белорусских рублей, но потом забыл о покупке. Спустя неделю мужчина заявил в милицию, что у него пропали деньги.
Пенсионер в пять раз переплатил за одеяло. Фото: ГКСЭ.
Когда все обстоятельства выяснились, одеяло отправили на товароведческую экспертизу. И эксперты установили, что одеяло с синтетическим наполнителем изначально стоило 53 белрубля. То есть пенсионер купил одеяло у убедительных женщин в 5 раз дороже.
Милиция также установила женщин, которые уговорили могилевчанина на спонтанную покупку. Их действиям будет дана правовая оценка.
Еще в Могилеве пенсионерка познакомилась на улице с мужчиной, а он обокрал ее спящей.