В Могилеве пенсионер заплатил за одеяло в пять раз больше цены и пошел в милицию

Так, к 79-летнему могилевчанину домой пришли две незнакомые женщины и уговорами убедили его купить одеяло. Пожилой мужчина заплатил 250 белорусских рублей, но потом забыл о покупке. Спустя неделю мужчина заявил в милицию, что у него пропали деньги.