Уфимский врач рассказала, как можно сбить высокую температуру

Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 50 Уфы Айгуль Арсланова рассказала, как можно сбить высокую температуру. В беседе с изданием UfaTime.ru специалист поведала о самых действенных методах.
Врач пояснила, что высокая температура является естественной реакцией организма на инфекцию. Тем не менее, когда она поднимается выше +38,5°, ее рекомендуется сбивать.
Самых распространенным методом Арсланова назвала жаропонижающие средства. Например, парацетамол или ибупрофен. Препараты могут облегчить состояние, но их стоит употреблять лишь согласно рекомендациям по дозировке и ни в коем случае ее не превышать.
Также стоит прибегнуть к обильному питью. Оно предотвратит обезвоживание и поспособствует регуляции температуры тела. Еще могут помочь теплая ванна или мокрые компрессы на лбу. Следует, однако, не проводить каких-либо манипуляций с холодной водой, поскольку резкое охлаждение может вызвать обратный эффект.
Айгуль Арсланова напомнила, что при температуре выше +39° и/или при наличии других серьезных симптомов (затрудненное дыхание или сильная боль), нужно обратиться к врачу. Своевременно принятые меры, подчеркивает специалист, помогут предотвратить осложнения и ускорить выздоровление.
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