Уфимский врач рассказала, как можно сбить высокую температуру

Также стоит прибегнуть к обильному питью. Оно предотвратит обезвоживание и поспособствует регуляции температуры тела. Еще могут помочь теплая ванна или мокрые компрессы на лбу. Следует, однако, не проводить каких-либо манипуляций с холодной водой, поскольку резкое охлаждение может вызвать обратный эффект.