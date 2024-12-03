В Антарктиде запустили в эксплуатацию новый комплекс станции «Восток»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Новый зимовочный комплекс на отечественной станции «Восток» в глубине Антарктиды ввели в полноценную эксплуатацию. Ранее все объекты нового комплекса успешно прошли испытания во время полярной зимы, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
«Современное здание площадью около 3 тыс. кв. м, оснащенное всем необходимым для безопасной и комфортной работы полярников в экстремальных условиях, было возведено в рекордные сроки — менее чем за пять лет. Новоселье в новом полярном доме отметят участники юбилейной 70-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института», — рассказали в пресс-службе.
В опытную эксплуатацию комплекс запускался в январе 2024 года, за это время оставшимся там специалистам необходимо было проверить все системы станции в условиях экстремальных температур и протестировать все возможности объекта. При температуре ниже минус 80 градусов Цельсия на улице в помещениях успешно поддерживалось до плюс 25 граудсов Цельсия. Комфортный режим температур был не только в жилых комнатах, но и в лабораториях, рабочих зонах и технических отсеках.
«Единственная российская станция в Центральной Антарктиде станет важным логистическим хабом для реализации крупных научных проектов по исследованию палеоклимата Земли и реликтового подледникового озера Восток. В следующем году мы рассчитываем отправиться на поиски древнего льда возрастом до 1,5 млн лет. В этом сезоне будут испытываться технологии, которые в будущем позволят проникнуть в тайну озера Восток, миллионы лет закованного под ледяным куполом Антарктиды», — отметил директор ААНИИ Александр Макаров.
Для дальнейшей работы Российской антарктической экспедиции здесь создадут новый метеорологический комплекс, поставят единственную в мире станцию в южном полушарии по измерению РС-индекса, позволяющую отслеживать активность Солнца. Также здесь будут проводить мониторинг УФ-индекса для предупреждения и прогнозирования уровня воздействия солнечного ультрафиолета на организм человека в условиях станции Восток, сбор и исследование космической пыли.
Кроме того, на новой станции запустят фитотехнический комплекс для испытаний современных методов круглосуточного выращивания растений. Российские ученые уже регулярно сажают в самой холодной точке планеты зелень, овощи и даже арбузы. На следующем этапе планируют вырастить лесные ягоды — ежевику, голубику и землянику. Подобные технологии могут быть использованы в будущих космических миссиях для обеспечения жизнедеятельности станций.
О станции «Восток».
Общая площадь пяти модулей НЗК «Восток» — около 3 тыс. кв. м. Длина возводимой станции составляет 140 м, максимальная высота — 17,5 м. Внутри обустроены современные научные лаборатории, жилые и общественные помещения, энергоцентры и технические блоки для системы очистки и хранения воды, а также гараж. В августе 2021 года правительство РФ направило более 1 млрд рублей на транспортировку и монтаж нового модульного зимовочного комплекса антарктической станции «Восток». В целом финансирование проекта обеспечивалось за счет федерального бюджета и средств Леонида Михельсона.
Сама станция основана в 1957 году, сейчас она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией. Сейчас ее базовая инфраструктура нуждается в полной замене, старые здания частично или полностью погружены под слой снега толщиной 3−5 м. Именно на старой станции «Восток» в июле 1983 года была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете — минус 89,2 градуса Цельсия.