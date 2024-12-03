В Антарктиде запустили в эксплуатацию новый комплекс станции «Восток»

В опытную эксплуатацию комплекс запускался в январе 2024 года, за это время оставшимся там специалистам необходимо было проверить все системы станции в условиях экстремальных температур и протестировать все возможности объекта. При температуре ниже минус 80 градусов Цельсия на улице в помещениях успешно поддерживалось до плюс 25 граудсов Цельсия. Комфортный режим температур был не только в жилых комнатах, но и в лабораториях, рабочих зонах и технических отсеках.