Студенческая «Ласточка» запущена между Москвой и Петербургом

Между Москвой и Петербургом начала курсировать тематическая «Ласточка», посвященная 215-летию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Как сообщает пресс-служба РЖД, вагоны поезда украшены стикерами, рассказывающими об истории и достижениях университета, а также о совместных проектах РЖД и ПГУПС.
Первый рейс тематического поезда состоялся сегодня из Санкт-Петербурга в Москву в 5:35 под номером 723. Обратный путь запланирован на 15:07 под номером 726.
В будущем «Петербургская ласточка» будет обслуживать и другие популярные маршруты на северо-западе России.
Ранее мы сообщили о том, что в зимние праздники поезд «Москва — Петербург» будет ехать через Великие Луки.