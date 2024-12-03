Студенческая «Ласточка» запущена между Москвой и Петербургом

Между Москвой и Петербургом начала курсировать тематическая «Ласточка», посвященная 215-летию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Как сообщает пресс-служба РЖД, вагоны поезда украшены стикерами, рассказывающими об истории и достижениях университета, а также о совместных проектах РЖД и ПГУПС.