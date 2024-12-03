Порт-Сент-Луси
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенческая «Ласточка» запущена между Москвой и Петербургом

В будущем «Петербургская ласточка» будет обслуживать и другие популярные маршруты на северо-западе России.

Между Москвой и Петербургом начала курсировать тематическая «Ласточка», посвященная 215-летию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Как сообщает пресс-служба РЖД, вагоны поезда украшены стикерами, рассказывающими об истории и достижениях университета, а также о совместных проектах РЖД и ПГУПС.

Первый рейс тематического поезда состоялся сегодня из Санкт-Петербурга в Москву в 5:35 под номером 723. Обратный путь запланирован на 15:07 под номером 726.

В будущем «Петербургская ласточка» будет обслуживать и другие популярные маршруты на северо-западе России.

Ранее мы сообщили о том, что в зимние праздники поезд «Москва — Петербург» будет ехать через Великие Луки.