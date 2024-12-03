В центре Краснодара частично ограничат движение 5 декабря

В Краснодаре 5 декабря ограничат движение транспорта на улицах им. Гоголя и им. Орджоникидзе. Водители не смогут проехать с 06:00 до 21:00 на участках от улицы Красноармейской до улицы Красной.
Ограничения связаны с проведением двух мероприятий. Это краевой вокальный конкурс эстрадных исполнителей «ИМЯ» в Творческом объединении «Премьера» и церемония награждения лауреатов конкурса «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани» в Краснодарской филармонии.
«Участки улиц освободят от припаркованного транспорта. Парковочные места будут предусмотрены только для участников мероприятий», — сообщили в пресс-службе администрации города.
Жителям и гостям Краснодара рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.