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В центре Краснодара частично ограничат движение 5 декабря

Две улицы в центре Краснодара частично перекроют 5 декабря.

Источник: администрация Челябинска

В Краснодаре 5 декабря ограничат движение транспорта на улицах им. Гоголя и им. Орджоникидзе. Водители не смогут проехать с 06:00 до 21:00 на участках от улицы Красноармейской до улицы Красной.

Ограничения связаны с проведением двух мероприятий. Это краевой вокальный конкурс эстрадных исполнителей «ИМЯ» в Творческом объединении «Премьера» и церемония награждения лауреатов конкурса «За благотворительность и добровольчество — Благотворитель Кубани» в Краснодарской филармонии.

«Участки улиц освободят от припаркованного транспорта. Парковочные места будут предусмотрены только для участников мероприятий», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Жителям и гостям Краснодара рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты.