В Ростовской области заговорили о назначении и.о. главы прокуратуры региона

Напомним, специалист был назначен первым заместителем руководителя донского ведомства в апреле 2023 года. До этого он был заместителем прокурора Ростовской области, а также в разные годы в Москве занимал должности старшего следователя межрайонной прокуратуры, старшего помощника прокурора, старшего прокурора, межрайонного прокурора. Был главой управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы.