В Ростовской области заговорили о назначении и.о. главы прокуратуры региона

В Ростовской области заговорили о назначении исполняющего обязанности главы прокуратуры региона. Предположение о возможном кадровом решении СМИ сделали на основе опубликованной фотографии.
Подпись к снимку выглядит следующим образом: «исполняющий обязанности прокурора Ростовской области Александр Гацко».
При этом подтвердить подлинность информации невозможно. В пресс-службе надзорного ведомства не стали комментировать ситуацию, а на сайте Александр Гацко значится в статусе первого заместителя прокурора области.
Напомним, специалист был назначен первым заместителем руководителя донского ведомства в апреле 2023 года. До этого он был заместителем прокурора Ростовской области, а также в разные годы в Москве занимал должности старшего следователя межрайонной прокуратуры, старшего помощника прокурора, старшего прокурора, межрайонного прокурора. Был главой управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Москвы.
Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, Почетной грамотой Генерального прокурора России, юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России».