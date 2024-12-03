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Варшавский ФК «Легия» получил штраф после матча с минским «Динамо» из-за кричалок и баннеров фанатов

Варшавский ФК «Легия» оштрафован из-за кричалок на матче против «Динамо Минск».

Источник: Комсомольская правда

Футбольную команду Варшавы оштрафовали после матча против минского «Динамо», передает БелТА.

Так, варшавская «Легия» получила штраф от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за неподобающего поведения болельщиков.

В частности, представители УЕФА усмотрели в поведении фанатов варшавской команды «кричалки и баннеры, не имеющие отношения к матчу Лиги конференций с “Динамо Минск”. В итоге польский клуб получил штраф в 17,5 тысячи евро.

Известно, что варшавскую «Легию» и раньше неоднократно наказывали за различные выходки их болельщиков. Например, в нынешнем еврокубковом сезоне польский ФК получил штраф после домашнего матча против испанского «Бетиса», а также по итогам выездной встречи с сербским клубом «Бачка Топола». А на гостевой матч с кипрской «Омонией» фанатов варшавского клуба и вовсе не допустили по решению УЕФА.

Тем временем «Беларуськалий» подал иск в международный суд на Литву из-за санкций.

И мы писали, что массовое ДТП с четырьмя легковушками произошло в Минске на МКАД.