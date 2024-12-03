В Башкирии еще 650 человек заразились коронавирусом

В Башкирии растет число зараженных коронавирусом. Согласно обновленной статистике федерального оперштаба, с 25 ноября по 1 декабря в республике было зарегистрировано еще 650 фактов инфицирования ковидом.
За неделю на больничной койке оказались 54 зараженных человека. Всем им оказывается медицинская помощь в условиях стационара. В то же время показатель выздоровления за минувшие семь дней вырос на 601 случай.
Новых смертей от осложнений, вызванных ковидом, в Башкирии не зарегистрировано.
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