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В Башкирии еще 650 человек заразились коронавирусом

Оперштаб озвучил недельные данные.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет число зараженных коронавирусом. Согласно обновленной статистике федерального оперштаба, с 25 ноября по 1 декабря в республике было зарегистрировано еще 650 фактов инфицирования ковидом.

За неделю на больничной койке оказались 54 зараженных человека. Всем им оказывается медицинская помощь в условиях стационара. В то же время показатель выздоровления за минувшие семь дней вырос на 601 случай.

Новых смертей от осложнений, вызванных ковидом, в Башкирии не зарегистрировано.

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