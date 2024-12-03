Виталий Хоценко вручил награды номинантам премии «Мир открытых возможностей»

Лауреаты премии «Мир открытых возможностей» получили не только дипломы, но и денежные премии. Награды получили победители в шести номинациях. Губернатор Омской области выразил восхищение мужеством и стойкостью талантливых омичей. Он отметил, что среди них есть те, кто своим примером показывает, как можно изменить жизнь и достичь многого, если не отчаиваться и верить в себя и окружающих.
В номинации «Образование и наука» лауреатом премии стала Мария Гришечкина из Нижнеомского района. Она неоднократно побеждала в образовательных олимпиадах, конкурсах и марафонах. Сейчас она учится в Омском государственном университете.
В номинации «Инструментальное мастерство и вокал» победил Владислав Темерев из адаптивной школы-интерната. Его музыкальный талант и трудолюбие помогают ему побеждать на областном фестивале творчества «Искорки надежды».
Фото: Сергей Мельников.
В номинации «Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство» лауреатом стал Ярослав Шиллер, студент Тарского индустриально-педагогического колледжа.
В номинации «Спортивные достижения» премию получил Артём Забенков, воспитанник областного центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки. Он один из лучших пловцов в своей возрастной группе.
В номинации «Изобразительное искусство» премию получила Марина Донцова. Она пишет картины и совмещает в своих работах изобразительное искусство с декоративно-прикладным творчеством: бисероплетением и алмазной вышивкой.
Фото: Сергей Мельников.
Никита Потёмкин, ученик Тарской средней школы, стал лауреатом премии в номинации «Литературное искусство». Он занимается выразительным чтением и побеждает в конкурсах.
Поздравляем номинантов!
Добавим, что Омская область активно работает над созданием безбарьерной среды. Кроме того, это один из немногих регионов, где бюджет финансирует обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. В 2025 году на это будет выделено в два раза больше средств.
«Со следующего года мы начинаем работу по созданию системы комплексной реабилитации, которая будет охватывать все сферы жизни человека. Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу — сформировать её к 2030 году. В новом году мы уже получаем первую федеральную субсидию на оснащение реабилитационным оборудованием нескольких комплексных центров социального обслуживания в Омске и ряда других учреждений», — отметил Виталий Хоценко.
С 2024 года в регионе начнётся работа по созданию системы комплексной реабилитации, которая будет охватывать все сферы жизни человека. Президент России Владимир Путин поставил задачу сформировать эту систему к 2030 году. В новом году уже будет получена первая федеральная субсидия на оснащение реабилитационным оборудованием нескольких комплексных центров соцобслуживания в Омске и других учреждений.
Добавим, что в Омской области более 100 общественных организаций помогают людям с инвалидностью.