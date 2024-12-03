Виталий Хоценко вручил награды номинантам премии «Мир открытых возможностей»

Лауреаты премии «Мир открытых возможностей» получили не только дипломы, но и денежные премии. Награды получили победители в шести номинациях. Губернатор Омской области выразил восхищение мужеством и стойкостью талантливых омичей. Он отметил, что среди них есть те, кто своим примером показывает, как можно изменить жизнь и достичь многого, если не отчаиваться и верить в себя и окружающих.