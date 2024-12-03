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Стало известно, когда начнут устанавливать главную елку в Симферополе

Украшать Симферополь к Новому году начнут на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

До Нового года осталось чуть меньше месяца, а значит, пришло время украшать город. Корреспондент «Крымской газеты» обратился в администрацию Симферополя с вопросом о том, когда крымская столица будет готова к празднику.

Как стало известно, на следующей неделе в центре города, на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, а также на площади Советской, Куйбышева и Ленина начнут устанавливать традиционные фотозоны, также город украсят иллюминации. К этому времени специалисты завершат ревизию и ремонт декора. На центральной площади города в этом году вновь появится красавица-елка, которая радовала жителей в прошлой зимой.