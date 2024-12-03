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Вокалистка REFLEX Ирина Нельсон рассказала про самую значимую для группы песню

По словам артистки, каждый раз, когда она поет ее, испытывает мурашки.

Источник: Звук

По словам артистки, каждый раз, когда она поет ее, испытывает мурашки.

«Под эту песню столько людей знакомились, женились. И они рассказывают мне после каждого концерта, что у них очень счастливые семьи. Эта песня действительно волшебная», — отметила Ирина на фестивале «Легенды Ретро FM 2024».

Певица также порассуждала, почему хиты десятилетней и более давности популярны до сих пор. По ее мнению, тогда не было искусственного интеллекта, люди все придумывали сами, поэтому эта музыка была из сердца и души.

«Сейчас можно поставить бит, мелодию, гармонию автоматически интеллекту задать, даже стихи нажатием одной кнопки написать. А тогда мы садились и вкладывали эмоции в каждую строчку. Я помню, как писала текст для песни “Сойти с ума”. Я создала несколько вариантов, вышла, созвала всех членов семьи и начала им зачитывать… И действительно, они мне помогли. Я оставила только те слова, которые действительно вызывали такой резонанс в теле», — добавила она.

Ранее Ирина рассказала, что о группе REFLEX мог выйти кинофильм.