Вокалистка REFLEX Ирина Нельсон рассказала про самую значимую для группы песню

«Сейчас можно поставить бит, мелодию, гармонию автоматически интеллекту задать, даже стихи нажатием одной кнопки написать. А тогда мы садились и вкладывали эмоции в каждую строчку. Я помню, как писала текст для песни “Сойти с ума”. Я создала несколько вариантов, вышла, созвала всех членов семьи и начала им зачитывать… И действительно, они мне помогли. Я оставила только те слова, которые действительно вызывали такой резонанс в теле», — добавила она.