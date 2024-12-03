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Цветы к могиле Неизвестного солдата возложили в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что большой вклад в увековечивание памяти о воинах вносят поисковики.

Источник: Правительство Крыма

В Симферополе состоялась церемония возложения цветов (0+) к Вечному огню на Могиле Неизвестного солдата в парке имени Юрия Гагарина. В ней принял участие глава Крыма Сергей Аксёнов, передает ИА SevastopolMedia.

По словам Сергея Аксёнова, несмотря на то, что многие имена защитников остались неизвестными, их подвиг и мужество никогда не будут забыты. Каждому из них мы обязаны жизнью и свободой.

Глава Крыма также подчеркнул, что большой вклад в увековечивание памяти о воинах вносят поисковики. Они позволяют нам узнать имена бойцов, а им — обрести место упокоения.

«Вечная слава и низкий поклон Неизвестному Солдату! Памяти павших будем достойны!» — прокомментировал Сергей Аксёнов.

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