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В Омске заработал ещё один модернизированный светофорный объект

Новый светофор заработал на улице Гашека.

Источник: Комсомольская правда

Новый светофорный объект появился на перекрестке улиц Машиностроительная и Гашека. Работы по обновлению выполнила компания ООО «Экоми». Стоимость проекта составила более 5,4 миллионов рублей.

Также в рамках программы были установлены два новых светофора на перекрёстках Ватутина и Дмитриева, а также 22 Апреля и 50 лет Октября.

Кроме того, начали работу новые комплексы фото-видеофиксации, которые предназначены для фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств организации дорожного движения.