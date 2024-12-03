В Омске заработал ещё один модернизированный светофорный объект

Новый светофорный объект появился на перекрестке улиц Машиностроительная и Гашека. Работы по обновлению выполнила компания ООО «Экоми». Стоимость проекта составила более 5,4 миллионов рублей.
Также в рамках программы были установлены два новых светофора на перекрёстках Ватутина и Дмитриева, а также 22 Апреля и 50 лет Октября.
Кроме того, начали работу новые комплексы фото-видеофиксации, которые предназначены для фиксации нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств организации дорожного движения.