Водителей в Ростовской области предупредили о гололедице

Водителям в Ростовской области в ближайшее время нужно быть осторожными на дорогах из-за гололедицы и снежных осадков с дождем. Неблагоприятная погода ожидается 4 и 5 декабря, сообщают синоптики Ростовского гидрометцентра.
Также специалисты опубликовали показатели температуры и скорости ветра.
Ночью будет от −3 до +2, при прояснениях до −5 и −7 градусов, днем — от −2 до +3 градусов. Ветер обещают юго-восточный и восточный 5−10 м/с, днем по югу с порывами до 12−14 м/с.
Автолюбителям рекомендуют быть осторожными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно контролировать скорость и дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры, особенно на замерзшей проезжей части. Также не следует отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.