Сильный гололед на дорогах ожидается в Башкирии

В Башкирии ожидается неблагоприятные природные явления. О них предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, завтра, 4 декабря, местами ожидается гололед, на некоторых участках дорог гололедица. Также в некоторых районах прогнозируется туман, видимость из-за которого упадет до 500−1000 метров. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
Добавим, что завтра днем температура воздуха может подняться до +1 градуса.
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