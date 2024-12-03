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Сильный гололед на дорогах ожидается в Башкирии

Жителей Башкирии предупредили о гололеде.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается неблагоприятные природные явления. О них предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, завтра, 4 декабря, местами ожидается гололед, на некоторых участках дорог гололедица. Также в некоторых районах прогнозируется туман, видимость из-за которого упадет до 500−1000 метров. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Добавим, что завтра днем температура воздуха может подняться до +1 градуса.

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