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РЖД не разрешат курить в поездах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. «Российские железные дороги» (РЖД) не вернут разрешение курить в поездах и проанализируют предложение увеличения штрафа за нарушение. Об этом сообщил журналистам замглавы холдинга Иван Колесников.

Источник: РИА "Новости"

«Разрешения на то, чтобы курить в поездах, не будет точно. Это очевидно», — сказал он.

По словам Колесникова, в части увеличения штрафа за нарушение необходимо смотреть практику, реализованную в разных странах и общественных пространствах. «Если анализ покажет, что это работает, то, наверное, это взвешенное решение. Надо действительно посмотреть внимательно статистику», — отметил замгендиректора РЖД.

Ранее «Российская газета» сообщила, что группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить употребление спиртных напитков в самолетах, на судах и в поездах дальнего следования, а также вдвое увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в общественных местах, в том числе и на транспорте.

В настоящее время за подобное нарушение предусмотрен штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Если предложения законодателей станут нормой права, то его размер возрастет до 1−3 тыс. рублей, за повторное нарушение — придется заплатить уже от 4 до 5 тыс. рублей.

РЖД
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