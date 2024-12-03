РЖД не разрешат курить в поездах

«Разрешения на то, чтобы курить в поездах, не будет точно. Это очевидно», — сказал он.
По словам Колесникова, в части увеличения штрафа за нарушение необходимо смотреть практику, реализованную в разных странах и общественных пространствах. «Если анализ покажет, что это работает, то, наверное, это взвешенное решение. Надо действительно посмотреть внимательно статистику», — отметил замгендиректора РЖД.
Ранее «Российская газета» сообщила, что группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить употребление спиртных напитков в самолетах, на судах и в поездах дальнего следования, а также вдвое увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в общественных местах, в том числе и на транспорте.
Если предложения законодателей станут нормой права, то его размер возрастет до 1−3 тыс. рублей, за повторное нарушение — придется заплатить уже от 4 до 5 тыс. рублей.