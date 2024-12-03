РЖД не разрешат курить в поездах

Ранее «Российская газета» сообщила, что группа депутатов и сенатор внесли в Госдуму законопроект с предложением запретить употребление спиртных напитков в самолетах, на судах и в поездах дальнего следования, а также вдвое увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в общественных местах, в том числе и на транспорте.