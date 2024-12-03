Съезд на ЗСД будут перекрывать две ночи подряд из-за строительства Витебской развязки

Строительство Витебской развязки близится к своему завершению. Движение по ней планируют открыть уже в этом месяце. Но до этого момента дорожникам нужно выполнить еще немного работ. В частности, нанести разметку на проезжей части. Для этого придется ограничить движение на участке ЗСД две ночи подряд. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».