Съезд на ЗСД будут перекрывать две ночи подряд из-за строительства Витебской развязки

Строительство Витебской развязки близится к своему завершению. Движение по ней планируют открыть уже в этом месяце. Но до этого момента дорожникам нужно выполнить еще немного работ. В частности, нанести разметку на проезжей части. Для этого придется ограничить движение на участке ЗСД две ночи подряд. Об этом сообщили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».
— В связи со строительством Витебской развязки будет закрыт съезд с Благодатной улицы на ЗСД в северном направлении в ночь на 4 и 5 декабря, — говорится в сообщении.
Съезд перекроют с 23:00 3 декабря до 6:00 4 декабря, а также с 23:00 4 декабря до 6:00 5 декабря.
Ранее SPB.KP.RU писал, что в Петербурге в 2024 году открыли движение по 12 новым дорогам и развязкам, отремонтировали 100 объектов улично-дорожной сети, а также 25 километров одиночного пути трамвайных линий.